Será que o Twitter vai sair do ar?

O Twitter, que acabou de sair na capa da Time como um mecanismo que está ‘mudando a nossa maneira de viver’, pode sair do ar no sábado, 13 de junho. Ao menos é isso que diz a empresa WhereCloud, que afirma que a data marcará um acontecimento semelhante ao prometido – e não realizado – ‘Bug do Milênio’, de 1999 para 2000. Leia mais: Trending topic do #Twitpocalypse No Twitter, poucos usuários dão maior parte dos pios Assim como no caos previsto para o início dos anos 00, quando o calendário dos computadores não conseguiria reconhecer a mudança de datas, o Twitter sofreria uma pane. O dígito que colocaria fim ao site seria 2.147.483.647, o maior número de identificação única de posts suportado pelo banco de dados do site. O alarmismo é tamanho que "especialistas" no caso até criaram um site para alertar os usuários da rede social. Baseando em um cálculo matemático bastante duvidoso, o chamado Twitpocalypse foi amplamente divulgado nos últimos dias e alerta para um possível erro em aplicativos da rede social. Na página, há uma contagem regressiva para o suposto erro, quando os aplicativos do Twitter ou funcionarão mal, ou simplesmente deixarão de existir. Aqueles que usam a API atual da rede social seriam prejudicados. Postagens via celular ou plugins para browser seriam impedidas. Tudo cheira a um baita golpe de marketing, mas vale conferir se eles falam ou não a verdade na sexta-feira. Assim como as previsões de Nostradamus e as do próprio ‘Bug do Milênio’, a tendência é que nada aconteça.