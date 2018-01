Será um prodígio ou apenas um ‘guri’?

"Atire sapatos no Bush", "How to talk to girls" (como conversar com garotas, em inglês), "Rogordura no Corinthians". Esses são os títulos de alguns dos posts recentes do jovem Gabriel Naressi no blog Mundo Tosco (www.mundotosco.com.br). A julgar pelos textos e algumas tiradas inspiradas, ele seria apenas mais um blogueiro de humor entre tantos na web brasileira. Seria, não fosse por um pequeno detalhe: Gabriel tem apenas 12 anos, mas quem acessa o seu blog dificilmente percebe a pouca idade. Ao comentar o lançamento de um livro que ensina aos homens como abordar o sexo oposto, escrito por um menino americano de 9 anos (?!), ele escreveu: "Tem muita gente de 20 anos que precisa ler esse livro". E continuou: "Agora, ele poderia começar uma série com ‘como entrar na casa da namorada sem ser visto’ ou ‘como lidar com a sogra’". Entretanto, ao contrário do que pode fazer supor o blog, Gabriel é bastante tímido pessoalmente. Assim como a maioria das crianças na sua idade, ainda mais – imagino – dando uma entrevista. Ele fala pouco – e devagar. E apenas em alguns momentos tem lances que remetem ao estilo meio desbocado – e sem palavrões – que caracteriza os seus posts. Ao explicar o porquê de ter criado o blog, Gabriel se saiu com essa: "Meus amigos acessavam a internet, mas não tinham nada pra fazer lá. Aí eles ficavam conversando no MSN e escrevendo tudo errado. Então criei o blog para eles terem o que fazer na web e se divertirem também." Gabriel também comete seus erros de português e – fã do Garfield – diz ser preguiçoso. Mesmo assim atualiza o blog, que recebe cerca de 150 visitas por dia, quase diariamente. Esperto, ele sabe que "a propaganda é a alma do negócio" e para divulgar o seu mundinho "tosco", criou broches, chaveiros e cartões no qual se lêem: "O mundo é tosco e eu me divirto". Além de algumas inseparáveis camisetas. "Sempre vou para a escola com elas para fazer um jabá com os nerds", brinca. Tudo no site, criado há pouco mais de seis meses, tem o dedo de Gabriel, até mesmo a logomarca do blog, um boneco palito dentuço que está estampado nas camisetas, nos cartões, etc. Para cuidar do blog, ele conta apenas com uma mãozinha do irmão mais velho, que trabalha com internet e administra o domínio e o dinheiro do site. "Até agora já ganhei R$ 9 através do Google AdSense. Mas preciso juntar US$ 70 para eles me mandarem (o dinheiro)", conta. A afinidade de Gabriel com a tecnologia vem desde pequeno. Aos sete anos, ele montou um tabela no Excel com o tempo que cada um dos familiares poderia passar no PC, sendo que o dele era o maior. No tempo livre, ele gosta de bater uma bolinha com os amigos, além de jogar videogame e – é claro – navegar pela web, principalmente em blogs de humor. Conta ainda que nunca se interessou pelo Orkut e que achou o recém-lançado navegador do Google, o Chrome, bastante tosco e cheio de bugs. O gosto pela tecnologia não o afasta, porém, das obrigações escolares. "Sou um aluno acima da média. Primeiro os estudos, depois o blog", garante ele, que diz ter ficado mais popular na escola depois do Mundo Tosco. Atualmente, ele aguarda ansioso o início da Campus Party Brasil, que começa em 19 de janeiro, em São Paulo. Gabriel está de malas prontas para acampar no megaevento com o irmão mais velho e outros 4 mil viciados em tecnologia. A Campus Party que se prepare para o nosso blogueiro-mirim, que promete chegar devidamente paramentado para fazer um "jabá" entre os nerds mais experientes. Gabriel diz não saber o que quer ser quando crescer, apenas que deseja manter o blog. E, àqueles que vêem nele uma espécie de prodígio infantil, Gabriel desfaz o mal-entendido: "Sou apenas um guri que quer divertir os outros". ‘TOSCO’ INDICA BLOG | BROGUI WEB | www.brogui.com DETALHES | Curiosidades engraçadas que fazem sucesso na web têm lugar garantido. Inaugurou recentemente uma plataforma de blogs, a Brogui Brogs, com mais de 2.500 blogs cadastrados. BLOG | DR. PEPPER WEB | www.drpepper.com.br DETALHES | "Desaconselhável para menores e moralistas", blog oferece tirinhas politicamente incorretas e de traço simples. Seu lema é "piadas ruins é que são boas". BLOG | JACARÉ BANGUELA WEB | www.jacarebanguela.com.br DETALHES | Um dos mais populares e famosos blogs de humor do País. As telas de MSN com conversas esdrúxulas são uma das sessões fixas mais engraçadas e procuradas. BLOG | BOBAGENTO WEB | www.bobagento.com DETALHES | Na opinião de Gabriel é um dos blogs mais engraçados atualmente. Nasceu como Filho do JB, em referência ao Jacaré Banguela. O seu lema é "besteira pouca é bobagem".