Sergio Arno abrirá bistrô no Itaim O chef e empresário Sergio Arno vai investir na cozinha francesa. Dono dos restaurantes italianos La Vecchia Cucina, Alimentari e La Pasta Gialla, ele vai inaugurar o bistrô Franciacorta, no início de março, em um pequeno sobrado com terraço, na Rua Paes de Araújo, 184. No cardápio estarão clássicos como ovos mexidos com cogumelos, escargot e ostras (vendidas por unidade). “O custo médio será de R$ 50, por pessoa, exceto bebida”, diz o chef. Arno promete uma outra novidade para o fim de março. Vai transformar o seu Boteco da Pizza (R. Iaiá, 83, Itaim Bibi) numa rotisserie especializada em cabrito. Arno, que é sócio da Agropecus Agropecuária, fazenda com criação de caprinos no interior de São Paulo, diz que “a ideia é ter um menu de pratos à base de cabrito e vender cortes do animal”.