Sergio Arno: Comida artesanal com tempero hi-tech

Sergio Arno é um chef que não para de inovar. Mas as inovação não passam apenas pela cozinha, onde ele já criou, segundo suas contas, cerca de 4 mil receitas. Como empresário com mais de 20 anos de carreira gastronômica e dono de uma cadeia com mais de uma dezena de restaurantes, Sergio também busca as últimas novidades em tecnologia. No fim do ano ele e seus sócios implantaram uma ideia das mais criativas e simples: enviar receitas do restaurante para os celulares das pessoas que apreciaram na hora os seus pratos. A novidade, colocada em prática pela empresa Pocket Mídia, está presente no Alimentari, um de seus restaurantes, mas deve ganhar espaço em outras casas de Sergio, como o mais famoso e antigo deles, o La Vecchia Cucina. Funciona assim: no celular, o cliente liga o Bluetooth (conexão sem fio para trocar dados entre dois equipamentos) e uma máquina envia para o telefone um arquivo com a receita da semana. O arquivo, no caso, é uma imagem digital em movimento (gif animado) com cada passo para preparar o prato. Não dá para escolher qual receita do cardápio o cliente quer levar para casa no celular porque a máquina Bluetooth só contém uma receita de cada vez, que é atualizada a cada semana. Além da tecnologia que envia receitas para o celular, Sergio é adepto de qualquer novidade que facilite a vida. Todos seus restaurantes contam com internet sem fio. E ele também já abandonou o uso de CDs para tocar música ambiente. Pegou um notebook antigo, encheu de faixas MP3 e deixa tocando durante o expediente. "Chega de trocar de CD toda hora que cansa. Baixo as músicas para o computador, deixo lá tocando e acabou. Tem umas duas mil músicas. Se enjoar delas, apago tudo e troco", afirma. Seu próximo plano para dar mais praticidade à administração dos restaurantes é instalar telas LCD ou telões na entrada para substituir os painéis com os pratos principais do dia, promoções, etc. "Tem que acabar com esse negócio de cardápio, sugestão. Tudo vai ficar no telão agora. Não precisa ter um papelzinho mais", diz. INTERNET Como cozinheiro, Sergio Arno não dispensa a tecnologia também para se atualizar. Nisso, a internet é um de seus principais ajudantes. Ele passa o pouco tempo livre navegando por sites internacionais de culinária, principalmente aqueles sobre comidas francesas e italianas, essa última sua maior especialidade, que já rendeu prêmio de melhor chef de cozinha italiana na América Latina, em 2002. "Gosto de entrar nos sites para tirar dúvidas. Muitas vezes eu encontro um restaurante lá fora pela internet e analiso o ambiente, essas coisas, para me atualizar", diz. Um dos sites preferidos é o italiano Cooker.net, onde há também um fórum de discussão que Sergio gosta de acompanhar. "Muitos usuários dão dicas boas." Ele ainda vê a internet como um meio muito positivo para ajudar pessoas que gostam de cozinhar porque na web é possível encontrar todo tipo de receita. "Não mudou muito da época em que eu comecei. Antes via as receitas nos livros. A diferença é que agora ficou mais fácil. As pessoas não precisam recorrer a alguém como eu para ter uma receita. É só pesquisar na web", afirma. Apesar de entusiasta, diz que não costuma visitar nenhum blog ou site de pessoas, cozinheiros amadores, que gostam de se aventurar pela cozinha e escrever na web. "Não tenho tempo." Ele próprio abriu um blog (http://sergioarno.blogspot.com), batizado com o título "Comer e Conversar É Só Começar" para escrever "polêmicas" – nas suas palavras –, mas até hoje não se arriscou a escrever nenhum post e confessa mal lembrar-se da senha para entrar no publicador. APETRECHOS Além de adotar novas tecnologias em seus restaurantes, Sergio também convive com diversos apetrechos tecnológicos que usa não apenas para o trabalho, mas para a vida pessoal. O chef tem dois celulares. O iPhone, que ele comprou assim que o aparelho foi lançado em 2007 nos Estados Unidos, Sergio usa para ler e enviar e-mails, além de mandar mensagens de texto. "Não gosto de falar no celular. Com a mensagem é mais fácil ir direto ao ponto. E aqui no restaurante (La Vecchia Cucina) mal pega celular", diz. O outro, um Nextel, ele usa para se comunicar com seus sócios. Além dos telefones, Sergio usa um modem 3G para conectar seu notebook à web, principalmente durante viagens. Também tem um receptor de TV Digital para o computador, que ele usa para assistir programas. Mas seu último hobby, que um amigo ensinou, é baixar filmes longa-metragem e assisti-los no computador. "Conecto com o cabo de vídeo e boto na televisão."