Sérgio Groisman aparece no camarote da Nova Schin O apresentador Sérgio Groisman, do programa Altas Horas, da Rede Globo de Televisão, ocupou na noite de hoje o lugar na marquise, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio, para acompanhar a segunda escola a desfilar, a Unidos da Tijuca, e estava em clima de "daqui não saio, daqui ninguém me tira", no Camarote da Cervejaria Nova Schin. Na área aberta do camarote, as celebridades buscavam o melhor lugar para acompanhar desfile. O ator Floriano Peixoto chegou com a mulher, Christine Fernandes. O foco de Peixoto e Christine, entretanto, será a última escola a desfilar hoje, a beija-flor. "É a minha escola de coração", disse Christine. Ela acompanhou ontem o marido para ver a escola dele, a Mangueira. "Por isso, viemos os dois dias", disse. Eles marcam presença no Sambódromo há pelo menos seis anos, desde que estão juntos. Desfilar, porém, não é forte do casal. Christine confessa que até saiu na avenida pela Unidos do Cabuçu, "muito tempo atrás", mas agora está mais entretida em apenas acompanhar o desfile. A atriz evitou comentar o assalto que sofreu em meados de janeiro, lembrando que hoje "é dia de alegria". À época, Christine declarou que estaria disposta a deixar o Rio por causa da violência. Outro que estava empolgado tentando aprender o samba da Unidos da Tijuca era o ator Marcelo Médici. Acompanhando a letra do samba-enredo da escola em folheto distribuído pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), o ator paulista, em cartaz no teatro com a peça "Cada um com seus Pobrema", era só animação no camarote da Nova Schin.