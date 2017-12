Seria impossível atender o País sem cubanos, diz Chioro A rodada extra no programa Mais Médicos lançada nesta terça-feira, 1, vai atender 310 cidades - entre elas, 184 que ainda não haviam aderido ao programa, mas estão dentro dos critérios de vulnerabilidade social, e outras 126 que já participam, mas pediram mais profissionais e têm ainda equipes de saúde da família incompletas. A contratação de médicos para o programa havia se encerrado no final do ano passado, quando o governo anunciou que havia atingido a meta de contratar 13.235 profissionais para 4.040 municípios. Desses, 10.687 são médicos cubanos contratados por meio de convênio com a Organização Pan-americana de Saúde. Apenas 1.433 brasileiros formados no País estão no programa. Os demais 1.115 são ou outros estrangeiros ou brasileiros formados no exterior. "Seria impossível atender o Brasil real sem a participação dos cooperados (os médicos cubanos). Isso mostra o acerto da estratégia do governo federal", afirmou Chioro, ao defender o acordo com o governo de Cuba.