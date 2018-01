Seriado famoso na web era marketing do filme 'Podecrer'

Chegou ao fim o mistério sobre o seriado brasileiro Babilônia1981, feito por amadores exclusivamente para a web. O último episódio, Pegar a Ana 5, foi ao ar nesta quarta-feira, 24, no site de compartilhamento Videolog e contou toda a verdade. Era tudo marketing para promover outro filme, esse "de verdade", do diretor Arthur Fontes. Podecrer, da mesma forma que Babilônia1981, conta a história de jovens durante os anos 1980. Site oficial do filme Podecrer Veja também: Link - Seriados que não estão na TV Para quem não conhecia, Babilônia1981 é uma das séries em vídeo mais populares da web e mostra três adolescentes contando o que era a cultura "oitentista". A série era cercada de mistério. O cenário parecia um quarto de duas décadas atrás, com vitrola, um boneco do filme E.T. e uma Playboy da Nádia Lippi. Havia ainda a lenda de que os vídeos realmente tinham sido feitos na década de 80: hoje os personagens seriam adultos e estariam reeditando as fitas VHS de sua adolescência. Cada elemento da "tese" de Babilônia1981 foi pensado pela Conspiração Filmes, a produtora, para provocar uma típica campanha de marketing viral, com custo baixo e imensa difusão entre o público jovem internauta. O mesmo ocorreu no ano passado com o "Tapa na Pantera", em que a atriz Maria Alice Vergueiro divulgou o filme Muito Gelo e Dois Dedos de Água em um vídeo supostamente independente. Podecrer tem elenco global (Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Érika Mader, Marcelo Adnet e Gregório Duvivier) e forte apelo "trash" oitentista. O filme narra a história de um grupo de jovens cariocas no ano de 1981. O filme deve ser lançado no início de novembro. (Colaborou Gustavo Miller)