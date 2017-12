Série 'A Reconstrução do Brasil' destaca a dimensão da corrupção no País

Neste domingo, o Estado publica uma reportagem especial sobre corrupção, a oitava da série “A reconstrução do Brasil”. Além de abordar a dimensão da corrupção no País e seu impacto na vida das pessoas e das empresas, a reportagem vai apresentar as principais medidas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional para endurecer a legislação e evitar a impunidade. A reportagem também revela as manobras articuladas em Brasília, para aliviar as condenações e os processos de empresários e executivos no âmbito da Lava Jato e anistiar os parlamentares pela prática de caixa 2.

Lançada pelo Estado em setembro, a série “A reconstrução do Brasil” pretende oferecer uma contribuição para o debate sobre os grandes desafios do País pós-impeachment e apresentar soluções para a atual crise política, econômica, ética e social. As reportagens estão reunidas numa página exclusiva criada pelo Estado na internet. A página traz também um conjunto de entrevistas exclusivas, encorpado a cada nova reportagem da série, e a repercussão das propostas com líderanças nacionais