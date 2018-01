Série de eventos na Câmara reacende debate de TV digital Ao longo do dia, a Câmara dos Deputados receberá representantes de diversos setores envolvidos com assunto participarão do seminário "TV Digital: Futuro e Cidadania". O governo brasileiro pretende anunciar sua decisão até o fim do mês, escolhendo um dos três modelos em estudo: o japonês, o europeu ou o americano. No seminário, serão discutidos aspectos tecnológicos, sociais, econômicos, industriais e culturais dessa escolha. A Câmara pretende reunir no debate autoridades do governo, pesquisadores e representantes de universidades, da indústria, das emissoras de TV, das operadoras de telefonia celular e dos três padrões tecnológicos. Estão previstas também exposições das três tecnologias, com as vantagens e desvantagens de cada sistema, além de uma mostra das pesquisas já desenvolvidas no Brasil sobre o tema pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD). O seminário será aberto pelo presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo PCdoB-SP). O primeiro painel, pela manhã, discutirá os objetivos sociais, culturais e educacionais da TV digital e, à tarde, serão discutidos os aspectos econômicos e tecnológicos. A tendência é de que o padrão do Japão seja o escolhido. No mês passado os governos brasileiro e japonês assinaram um memorando de entendimento com promessas de contrapartidas econômicas, comerciais e tecnológicas caso o modelo japonês seja o adotado.