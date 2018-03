Série de explosões mata 118 pessoas em cidade no centro da Nigéria

Ninguém assumiu a autoria do atentado, mas o Boko Haram, que vem detonando bombas no norte e no centro do país em uma campanha cada vez mais violenta por um Estado islâmico, é o principal suspeito do ataque, que pode ter sido um dos mais mortíferos nos cinco anos de insurreição.

O Boko Haram chamou a atenção do mundo quando sequestrou mais de 200 alunas em 14 de abril no vilarejo de Chibok, no nordeste nigeriano. Grã-Bretanha, Estados Unidos e França prometeram ajudar a resgatá-las.

Se o ataque em Jos foi obra do Boko Haram, isso mostraria o seu alcance crescente no país, o mais populoso da África e principal produtor de petróleo do continente, estendendo-se para além do semiárido da Nigéria e do nordeste, cujo governo é frágil. Várias bombas explodiram nos arredores desta região nos últimos meses.

Um repórter da Reuters viu 10 corpos queimados e inidentificáveis no local da detonação, diante de um hospital de Terminus, o centro comercial de Jos.

“Até agora recuperamos 118 corpos dos destroços”, disse Mohammed Abdulsalam, coordenador da Agência Nacional de Administração de Emergências em Jos. “Este número pode aumentar até de manhã, já que ainda há destroços que ainda não verificamos”.

O comissário de polícia do Estado de Plateau, Chris Olakpe, confirmou mais cedo um total de 46 mortos, acrescentando que outros feridos foram levados ao hospital.

“A primeira explosão aconteceu perto das 15h (horário local). A segunda perto das 15h30, enquanto as pessoas corriam para ajudar as vítimas”, disse ele por telefone. “Esta é uma área muito movimentada de Jos”.

A tática de explosões consecutivas, cujo objetivo é multiplicar as baixas civis, também tem sido usada por militantes em locais como o Iraque.

(Reportagem de Adamu Jonah e Anamesere Igboeroteonwu)