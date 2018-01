Série deu fôlego ao Xbox 360 Apesar do tempo de estrada, o Xbox 360 não teve a recepção que esperava na época do seu lançamento. Sem uma biblioteca matadora de títulos, o console ficou dependente da fidelidade dos antigos fãs do primeiro Xbox e dos jogadores de PC que migraram para o Xbox 360 devido ao seu poder gráfico e de processamento. O videogame ficou quase um ano sozinho no mercado – o PlayStation 3 e o Wii só apareceram um ano depois – mas a falta de títulos genuinamente originais acabou gerando uma avalanche de críticas contra o console. Para mudar essa imagem, a Microsoft investiu pesado na aquisição de jogos exclusivos que utilizassem o poder do Xbox 360. Gears of War foi um desses projetos. Guardado a sete chaves até o último momento, o jogo foi um tremendo sucesso. Depois de vender mais de 5 milhões de unidades, o game é considerado um dos símbolos do Xbox 360, uma das armas para conter o avanço da Sony, que perdeu a liderança do mercado para a Nintendo e deixou um vácuo no segundo lugar que rapidamente foi ocupado pela Microsoft. Gears of War foi pensado como uma trilogia, mas a Epic, a empresa contratada pela Microsoft para produzir o game, já sinalizou que enquanto existirem histórias para serem contadas e for divertido, o jogo tem chance de se tornar uma franquia duradoura. Tomara.