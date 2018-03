Série do Estadão mostra desafios de cadeirantes

Michelle mora no bairro do Tremembé, na zona norte da capital paulista. Trabalha das 9h às 18h na Vila Mariana, zona sul da cidade, em uma loja especializada em tecnologia para mobilidade e reabilitação. E cursa o terceiro ano de Administração de Empresas na Unip, no câmpus do Paraíso, também na região sul.

Diariamente, ela percorre todos esses trajetos de ônibus e metrô, além de passar por vários trechos em calçadas. Durante uma semana, a equipe de reportagem acompanhou a estudante e flagrou os diversos obstáculos.

"O pior são as calçadas. Além dos buracos e da falta de rampas, em muitos locais eu sou obrigada a circular pela rua, bem próximo de carros, ônibus e motos", diz Michelle. "Eu já quase fui atropelada e já caí no chão. Pouco tempo atrás, eu cheguei ao trabalho toda suja, com a roupa rasgada e joelho sangrando, porque tinha um buraco na calçada."

Para ela, o metrô é o transporte público com melhores condições de acessibilidade, embora algumas estações tenham apenas uma passagem para a cadeira de rodas. "Eu dou nota oito", afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.