Serra: 94% da população é favorável à lei antifumo O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse hoje que 94% da população paulista é favorável à lei antifumo no Estado, segundo pesquisa recebida por ele ontem. "A pesquisa deve ter sido feita com campo no final de semana e aponta que mais de 94% da população está a favor (da lei)", disse. "É uma lei para proteger a saúde dos que não fumam e também dos que fumam e que acabam fumando menos", completou o governador.