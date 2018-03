Serra admite existência de grupo de extermínio na polícia

Pela primeira vez desde que uma série de reportagens de 'O Estado de S. Paulo' revela a suspeita de criação de um grupo de extermínio formado por policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar, em São Paulo, o governador José Serra (PSDB) admitiu a existência de grupos de extermínio na polícia paulista. "Não admitimos esquadrões. Grupos de extermínio. Estamos combatendo. Não é uma tarefa fácil. Estamos trabalhando com muita firmeza nessa direção", disse o governador, nesta quinta-feira, 21, em São Vicente, na Baixada Santista. Serra afirmou que o governo do Estado está trabalhando duro para combater os problemas que vem ocorrendo em alguns batalhões da polícia paulista. "A polícia tem duas diretrizes do governo do Estado: uma é a dureza contra o crime. A segunda é o respeito aos direitos individuais e aos direitos humanos", disse.