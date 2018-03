Serra catarinense marca temperatura de menos 2 graus Com mínima de -2ºC, Urupema, na região serrana, registrou a mais baixa temperatura do ano em Santa Catarina, na madrugada deste sábado, 24. O forte frio derrubou as temperaturas em várias regiões do Estado. São Joaquim, distante cerca de 80 quilômetros de Urupema e 190 quilômetros de Florianópolis, também mostrou termômetro com marca abaixo de zero (-1,2ºC). O frio predominou em todas as regiões, inclusive na capital, com mínima de 10,9ºC.