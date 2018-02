Serra critica uso de dinheiro público na construção do trem-bala

Ele questionou a capacidade financeira da iniciativa privada de realizar sozinha o projeto, e argumentou que o governo poderia fazer outras obras de infraestrutura de transportes no Brasil com esse dinheiro.

"O que o governo tem dito é que é um projeto privado. Eu duvido... 35 bilhões de reais eu duvido, é mais do que isso", disse o tucano em entrevista à Rádio Tupi, do Rio.

"Na véspera de uma eleição, fazer uma licitação dessa... duvido que todo o risco e o dinheiro sejam privados", acrescentou.

Mais tarde, em entrevista a jornalistas, o candidato reforçou o discurso: "O que não pode é dar dinheiro subsidiado do BNDES".

Serra lembrou que trata-se de um empreendimento complicado, com traçado difícil e necessidade de construção de mais de 90 quilômetros de túneis, além de não ter uma demanda garantida.

"Com 35 bilhões (de reais) você pode triplicar o metrô do Rio, fazer em Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador, que está parado. Em São Paulo, também é insuficiente (o metrô)", destacou Serra, acrescentando que os recursos estimados para o trem-bala poderiam ainda ser usados em obras rodoviárias.

O tucano também criticou a menção que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta semana a Dilma Rousseff, candidata do PT à Presidência, ao lançar o edital para a licitação da obra. Lula disse --apesar de restrições da legislação eleitoral-- que a ex-ministra da Casa Civil era a responsável pelo avanço do projeto.

"O uso da máquina pública não é uma coisa boa... a Dilma é um produto de marketing, não anda com as próprias pernas. A verdadeira Dilma ainda não apareceu", disparou.

PETRÓLEO

José Serra voltou a criticar o incentivo do BNDES a fusões e aquisições no Brasil e no exterior com recursos subsidiados, argumentando que seria preferível usar esse dinheiro para financiar investimentos novos no Brasil.

Sobre a possibilidade de Estados Unidos e União Europeia restringirem a exploração de petróleo em águas profundas devido ao vazamento em um poço operado pela British Petroleum no Golfo do México, o tucano defendeu um aumento da segurança e evitou falar em redução de produção da commodity no país.

"O governo tem que ser cauteloso nessa matéria e esperamos que não haja problema na exploração do pré-sal. Precisamos triplicar os cuidados nessa área", ressaltou. "Não adianta fazer fru fru e festejar."

No Espírito Santo, a Petrobras começa nesta quinta-feira a produzir em escala industrial o óleo localizado no pré-sal.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)