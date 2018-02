Serra diz que PSDB deve formalizar Aécio como candidato 'sem demora'

Aécio é visto como favorito dentro do PSDB para disputar a corrida presidencial no próximo ano, mas Serra também vinha tentando concorrer à indicação do partido.

"Como a maioria dos dirigentes do partido acha conveniente formalizar o quanto antes o nome de Aécio Neves para concorrer à Presidência da República, devem fazê-lo sem demora", afirmou Serra em mensagem na rede social Facebook.

Apesar de Aécio ter consolidado sua posição como provável candidato do PSDB, o partido ainda não definiu quem será o candidato na próxima eleição.

Na semana passada, o senador mineiro disse que a candidatura do PSDB estará definida em março e que os movimentos políticos de Serra não deverão prejudicar a unidade dos tucanos.

"Agradeço a todos aqueles que têm manifestado o desejo, pessoalmente ou por intermédio de pesquisas, de que eu concorra novamente", disse Serra na mensagem.

Na terça-feira, Aécio deverá apresentar, em Brasília, as bases da nova agenda que o PSDB irá propor para o país, com ideias e temas discutidos nos encontros regionais realizados pelo partido.

Nas últimas pesquisas eleitorais, Serra aparecia com 19 por cento das intenções de voto.

(Por Bruno Marfinati)