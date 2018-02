Serra: 'espíritos de porco' vão recorrer da Lei Antifumo Antevendo a corrida à Justiça dos opositores da Lei Antifumo, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse não ter dúvida de que haverá recursos contra as restrições ao tabaco sancionadas hoje. "Alguns espíritos de porco vão fazer isso (recorrer). Não tenha dúvida", disse após cerimônia para assinatura da lei, no Hospital do Câncer, na Capital. Daqui a 90 dias, a regra passa a valer e fica proibido fumar em qualquer lugar fechado de uso coletivo do Estado, como bares, restaurantes, casas noturnas e condomínios. Os fumódromos deverão ser extintos. São exceções à regra as tabacarias, estádios de futebol, prisões, locais de culto religioso em que o fumo seja parte do ritual e casas de saúde com pacientes autorizados a fumar.