Serra Leoa fica para trás no combate ao Ebola, mas prognóstico é 'muito bom' Serra Leoa ainda não tem leitos suficientes nos centros de tratamento para isolar pacientes infectados com Ebola, mas no geral, o surto da doença está sendo contido, afirmaram a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira.