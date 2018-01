Serra muda comando da secretaria de Educação do Estado

A socióloga Maria Helena Guimarães de Castro é a nova Secretária Estadual de Educação. Especialista em educação, Maria Helena foi secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), em 2002, e presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) do MEC entre 1995 e 2002. Ela substitui a professora Maria Lúcia Vasconcelos, que deixa o cargo a pedido. Educação é a primeira secretaria a sofrer mudança no governo Serra "É uma questão de prioridades. Foi uma experiência maravilhosa, mas quero me dedicar a minha família e a minha vida acadêmica", disse Maria Lúcia ao Estado na segunda-feira, explicando que foi ela quem pediu demissão. "O governador José Serra pediu a continuidade do esforço para melhorar a alfabetização, ênfase no uso das avaliações para melhorar a qualidade da aprendizagem, aperfeiçoamentos na gestão do sistema e atenção especial na formação e valorização dos professores", disse Maria Helena, segundo o website oficial do governo do Estado. A nova secretária é doutoranda em Ciência Política na Universidade de São Paulo (USP) e mestre, também em Ciência Política, pela Universidade de Campinas (Unicamp). No Inep, Maria Helena coordenou a implantação de sistemas de avaliação como o Saeb e o Enem, e participou da elaboração de programas como o Bolsa Escola e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Foi secretária estadual de Desenvolvimento Social (2003-2006) e de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Maria Helena foi também secretária de Educação do Distrito Federal (2007).