Serra pede verba federal para recuperar rios de SP O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), cobrou hoje investimentos do governo federal em programas de despoluição e recuperação de rios e mananciais do Estado. Na abertura de um seminário sobre o assunto, na capital paulista, Serra disse que "não tem sido fácil" atrair a administração federal para a questão. "Estamos comprometendo boa parte da capacidade de endividamento do Estado com projetos na área de grandes mananciais e tentando atrair, o que não tem sido fácil, o governo federal para esse tipo de investimento", disse.