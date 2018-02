Serra rechaça envolvimento de ex-secretário em fraude

Serra ressaltou ainda que tem confiança em Ricardo. "Ele é ligado a mim. Me acompanhou no Ministério do Planejamento, na Saúde, no governo e na Prefeitura", afirmou. Questionado se o escândalo poderia desgastar alianças partidárias, Serra afirmou que muitos tentam fazer "marketing" com os escândalos. "E é inegável que isso gera confronto entre partidos", completou. O ex-governador frisou ainda que não há acusações contra Ricardo. "É apenas uma gravação, não é uma acusação", disse, durante evento da Juventude do PSDB em São Paulo.