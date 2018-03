Serra recua e adia entrega do Trecho Sul do Rodoanel

No entanto, o governo reconhece que as próprias obras de construção da via não serão totalmente concluídas neste ano. ?Cerca de 90% da obra vai estar pronta até novembro, como havíamos previsto. Acontece que precisamos esperar a construção das praças de pedágio para inaugurar. Mas vale ressaltar que março ainda é antes do que está previsto em contrato?, diz o diretor de Engenharia da Desenvolvimento Rodoviário S.A (Dersa), Paulo Vieira de Souza.

Como haverá pedágio no Trecho Sul do Rodoanel, a Dersa reconhece que a nova Marginal do Tietê será atrativa para motoristas em busca de um local gratuito e onde o trânsito flua melhor. Mas o órgão aguarda que a Prefeitura adote restrições aos veículos de carga na Marginal do Tietê, para que o ganho de fluidez não seja perdido rapidamente. ?Se não houver regras de circulação, é claro que todo mundo vai preferir a nova Marginal?, diz Souza. A Dersa calcula que o Trecho Sul do Rodoanel retire 47% do fluxo da Marginal do Pinheiros e 43% da Avenida dos Bandeirantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.