Sérvia condena ataques contra Embaixada dos EUA

O ministro do Exterior da Sérvia, Vuk Jeremic, condenou a "violência brutal" de manifestantes que invadiram e incendiaram a Embaixada dos Estados Unidos em Belgrado na quinta-feira. Ele disse que a ação dos manifestantes, motivada pela decisão dos Estados Unidos e de outros países de reconhecer a independência declarada pela província sérvia de Kosovo, prejudicou os interesses do país. "Estes incidentes são lamentáveis, ferem a imagem da Sérvia em outros países. O sentimento coletivo, o que a maioria está sentindo, é que o povo sérvio e o governo da Sérvia não vão tolerar este tipo de incidente", afirmou. O governo americano encaminhou um protesto formal à Sérvia. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Sean McCormack, disse quea mensagem "foi bem clara, que a situação foi intolerável e que o governo precisar agir imediatamente para prover segurança adequada à nossa Embaixada e nosso pessoal". A União Européia pediu que a Sérvia garanta a proteção das embaixadas estrangeiras e outras instituições em Belgrado. O alto-representante da UE para Política Externa, Javier Solana, afirmou que a proteção das embaixadas em Belgrado é uma obrigação da Sérvia. Jeremic disse que a segurança em Belgrado, depois dos confrontos, "é total". "A polícia assumiu o controle total e o governo não vai permitir a repetição destes incidentes. Limpeza Segundo o correspondente da BBC em Belgrado Christian Fraser, a polícia está sendo criticada por não ter oferecido mais proteção à Embaixada americana em uma noite marcada por tantos protestos. A fachada da Embaixada ainda mostra o estrago feito por manifestantes, além de restos de faixas e cartazes carregados pelos responsáveis pelo ataque, onde se pode ler frases como "Kosovo sempre será da Sérvia". Dentro da Embaixada, os escritórios estão destruídos. O incêndio se espalhou rapidamente no local e um dos manifestantes foi morto. Seu corpo foi encontrado carbonizado no local. O governo americano responsabiliza o governo da Sérvia pelos danos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Sean McCormack, disse que nenhum funcionário americano da Embaixada foi ferido no incidente. As embaixadas da Grã-Bretanha, da Bélgica, da Croácia e da Turquia também foram atacadas, além de diversas lojas e restaurantes. Segundo Nick Hawton, correspondente da BBC em Belgrado, várias pessoas ficaram feridas nesses ataques.