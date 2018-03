Sérvia e Rússia condenam a declaração

Os governos da Rússia e da Sérvia afirmaram que não irão reconhecer a independência de Kosovo, proclamada pelo Parlamento neste domingo, em Prístina. O primeiro-ministro sérvio, Vojislav Kostunica, condenou a declaração de independência e afirmou que Kosovo é um "estado falso". "Kosovo é Sérvia", disse Kostunica. O ministro das relações exteriores da Rússia pediu por uma sessão de emergência no Conselho de Segurança da ONU para discutir a independência de Kosovo. O governo russo considera a declaração ilegal e o presidente, Vladimir Putin, já havia afirmado que seria ilegal e imoral a comunidade internacional reconhecer a declaração de independência de Kosovo. As autoridades russas acreditam que o reconhecimento da independência de Kosovo abriria precedentes para disputas territoriais em outras regiões. O governo de Kosovo aguarda o reconhecimento da comunidade internacional. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já afirmaram que apoiariam a decisão, assim como outros países europeus. Declaração Segundo o texto da declaração, Kosovo será uma sociedade democrática, secular e multi- étnica. O governo anunciou que a constituição será feita a partir do plano de Ahtisaari, apresentado em abril pelo enviado especial da ONU, Martti Ahtisaari, que garante os direitos da minoria sérvia. De acordo com o texto da declaração, Kosovo irá se dedicar à estabilidade na região e pretende ter boas relações com os países vizinhos. Os parlamentares continuam em sessão para aprovar um pacote de medidas que inclui a adoção dos símbolos de Estado, como a nova bandeira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.