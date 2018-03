Sérvia não entrará na UE se não extraditar Karadzic

A União Européia decidiu que não analisará o pedido da Sérvia para se juntar ao bloco até que o ex-líder sérvio da Bósnia Radovan Karadzic seja extraditado para o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, em Haia, na Holanda. Radovan Karadzic foi preso na semana passada em Belgrado, acusado de crimes de guerra e genocídio durante o conflito da Bósnia nos anos 90. Embaixadores dos países que fazem parte da União Européia se encontraram em Bruxelas nesta terça-feira para discutir o caso da Sérvia e, apesar de terem elogiado a prisão de Karadzic, não chegaram a oferecer ao país nenhuma perspectiva imediata de se juntar ao grupo. Segundo o correspondente da BBC em Bruxelas Duncan Bartlett, os membros do bloco parecem estar esperando pela extradição e por outros sinais de que a Sérvia está cooperando inteiramente com o tribunal de Haia. Acredita-se que o ex-líder sérvio possa ser extraditado para Haia ainda nesta semana. Os promotores sérvios esperam que o recurso de apelação de Karadzic contra a decisão de extraditá-lo chegue pelo correio. Os advogados de Karadzic disseram que ele enviaria o pedido de uma cidade remota da Sérvia para atrasar o processo. A expectativa é de que uma vez que for recebido, o pedido seja rejeitado e Karadzic seja então enviado para Haia. 'Decepção' O atual governo sérvio defende a entrada do país na União Européia e espera que a prisão de Karadzic convença os atuais membros do bloco de que a Sérvia está comprometida a lidar com os problemas deixados pelos conflitos nos Bálcãs nos anos 90. A União Européia já disse que a prisão fará com que o processo de entrada da Sérvia ao bloco seja "mais fácil e com menos problemas". Mas, segundo o correspondente da BBC, a Sérvia ficará provavelmente decepcionada que o encontro desta terça-feira não tenha gerado qualquer progresso imediato. De acordo com Bartlett, o governo sérvio esperava que a UE oferecesse condições de negócios generosas como um passo em direção à entrada oficial do país ao bloco. A Sérvia ainda gostaria de fazer um pedido formal para se juntar à União Européia até o final deste ano. Manifestação Nacionalistas sérvios devem realizar uma manifestação contra a prisão de Karadzic nesta terça-feira em Belgrado. Os manifestantes estão chegando à capital de outras partes da Sérvia e também das áreas sérvias da Bósnia. Segundo a correspondente da BBC em Belgrado Helen Fawkes, para essas pessoas Karadzic é ainda um herói de guerra e há temores de que a manifestação possa acabar em violência. Pequenas demonstrações têm sido realizadas em Belgrado desde a prisão de Karadzic. Em algumas ocasiões, manifestantes entraram em choque com a polícia e atacaram jornalistas. Mas os organizadores prometem que a manifestação desta terça será pacífica e afirma que cada jornalista receberá dois guarda-costas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.