Serviço AvantGo terá leitor RSS para dispositivos móveis Leitores de RSS não estão mais restritos aos computadores pessoais. A iAnywhere, subsidiária da Sybase, acaba de lançar um leitor de canais para o AvantGo, serviço que permite a leitura de informações e sites em dispositivos portáteis como celulares e PDAs. Com o software, usuários de smartphones e computadores de mão poderão baixar e visualizar os canais RSS quando estiverem online ou offline. O chamado AvantGo for RSS permite que os donos desses aparelhos visualizem estes conteúdos gratuitamente. Só é preciso que eles escolham os sites e blogs que oferecem canais RSS por meio do próprio AvantGo, sem precisar instalar softwares adicionais. O conteúdo será entregue em seus dispositivos via conexão sem fio ou pelo sincronismo com o micro de mesa. Sobre canais RSS Os chamados canais RSS (a sigla pode significar Rich Site Summary ou Really Simple Syndication) são uma forma de aproveitar o formato XML para distribuir conteúdo pela internet. Canais RSS em sites de notícias ou blogs facilitam aos usuários acompanhar assuntos de sua preferência com o uso de programas chamados de ´agregadores´, ou simplesmente leitores RSS. O canal de Vida Digital também tem um canal RSS, que permite acompanhar apenas as notícias de tecnologia, internet, informática e telecomunicações. Caso você tenha um leitor RSS, é só copiar o endereço do canal para o seu programa. Outros canais do portal Estadão também disponibilizam suas versões RSS para o público interessado.