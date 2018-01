Serviço da BlackBerry recebe autorização de agência de defesa dos EUA

A companhia disse que a autorização da DISA vai permitir que clientes em várias agências do Departamento de Defesa dos EUA comecem a usar o sistema 10 do serviço corporativo da BlackBerry para gerenciar e assegurar dispositivos com o sistema operacional Android, do Google, e o software iOS, da Apple.

A BlackBerry lançou o serviço para gerenciar dispositivos concorrentes no sistema corporativo há um ano, como parte do seu movimento para ajudar a vender serviços de margem alta para seus maiores clientes, mesmo se muitos, ou todos os seus trabalhadores utilizem dispositivos fabricados por competidores.

A BlackBerry disse que a aprovação do Guia de Implementação de Segurança Técnica, pela DISA, fornece mais confiança para as agências governamentais, considerando um ambiente móvel mais aberto, uma vez que protege os dados enquanto em trânsito e nos dispositivos.

