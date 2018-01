Serviço da Microsoft vai conectar Xbox 360 e PCs A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, dia 13, que o serviço online Live, que atraiu 6 milhões de usuários do console Xbox 360, vai ser aberto em maio a jogadores de games para computadores que usarem o novo sistema operacional Windows Vista. A estratégia acontece um ano depois que o chairman da Microsoft, Bill Gates, disse que a visão da companhia era de jogos "em qualquer lugar" e que a conexão de consoles, celulares e computadores era um passo importante para a empresa pudesse atingir esse objetivo. A versão para PCs do Live será lançada em 8 de maio, junto com o lançamento de "Halo 2", para Windows Vista. Em junho, o Microsoft Game Studios vai liberar "Shadowrun", o primeiro game em que o serviço online aceitará partidas entre jogadores do Xbox 360 e PCs. Os usuários precisarão de apenas uma conta seja para conexão via Xbox 360 ou computador. A Microsoft oferece dois níveis de assinaturas do Live. O pacote "Silver" é grátis e o "Gold", que inclui recursos para jogos entre plataformas e outros recursos multijogador, custa cerca de US$ 50 dólares.