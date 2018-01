Serviço de buscas do Google rastreia gripe nos EUA

O gigante das buscas online Google lançou uma ferramenta que ajudará os especialistas em saúde dos Estados Unidos a rastrear a epidemia anual de gripe. O Google Flu Trends utiliza termos que as pessoas inserem em seu programa de buscas para determinar em que áreas do país a gripe está em ascensão e notifica o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos em tempo real. "Descobrimos que certos termos de busca são bons indicadores de atividade da gripe", anunciou o Google em comunicado. "O que a ferramenta faz é tomar os termos de busca por gripe e doenças semelhantes, no Google, e emular um sinal que nos informa sobre o volume de atividade relacionada a gripe que está acontecendo", disse Lyn Finelli, diretora de vigilância contra a gripe no CDC, em entrevista telefônica. Estudos indicam que entre 35 e 40 por cento de todas as visitas à Internet são iniciadas por pessoas que buscam informações de saúde. Quando uma pessoa adoece, tende a realizar buscas sobre seus sintomas. O Google está mantendo o sigilo sobre os termos de busca que ele considera na varredura, mas os sintomas da gripe e similares incluem febre, dores musculares e tosse. Espirros em geral acontecem devido a outros vírus, como os rinovírus. Atualmente, o CDC depende de centros que reportam sobre as pessoas que procuram seus médicos apresentando sintomas semelhantes aos da gripe e de testes de laboratório que confirmam se o paciente sofre da doença. Mas muitos pacientes de gripe não vão ao médico e a maioria dos médicos prescreve tratamentos com base nos sintomas, raramente realizando um teste de gripe. De qualquer forma, os dados de vigilância do CDC sobre a doença costumam ter duas semanas de atraso com relação à situação corrente. A ferramenta do Google acompanhará as atividades relacionadas à gripe quase em tempo real, anunciou a empresa. "Uma coisa que descobrimos no ano passado ao validar esse modelo é que ele tende a prever os dados de vigilância", disse Finelli.