Serviço de IPTV Joost chega a 1 milhão de usuários

O serviço de vídeo online Joost chegou ao patamar de 1 milhão de usuários na semana passada, segundo anunciaram executivos da empresa. A marca é apenas simbólica, já que a cifra não chega a ser significativa em termos de usuários online. Fundado pelos criadores do software de VoIP Skype, o Joost quer fazer o mesmo com o vídeo, o chamado IPTV. A diferença é que o Joost quer seguir um modelo P2P, ou seja, baseado no compartilhamento de arquivos entre os usuários da rede. O dado foi divulgado por um dos fundadores do serviço Niklas Zennstrom, durante uma conferência feita pela Skype para investidores. O fundador também anunciou que o serviço estará aberto para usuários em geral em algum momento até o final do ano, com suporte de provedores de conteúdo como CBS, CNN, Sony e Viacom. O Joost também será bancado pela exibição de publicidade e conteúdos patrocinados.