Serviço do Speedy e da Vivo é interrompido por 5 horas em SP

Usuários do Speedy e da Vivo de parte do interior de São Paulo sofreram na quarta-feira, 12, com o apagão do serviço de telefonia móvel e de banda larga. O rompimento de duas fibras óticas interrompeu o serviço nas regiões de Ribeirão Preto, Bauru e Jaú. Os assinantes tiveram problemas entre às 15h30 e às 21 horas. De acordo com a Telefônica, O primeiro rompimento ocorreu no quilômetro 94 da ferrovia ALL, em Limeira, causado por uma máquina que fazia manutenção no local. O segundo caso foi registrado no quilômetro 336 da mesma ferrovia, em Bauru. As chuvas fortes provocaram, de acordo com a empresa, o desmoronamento do leito da ferrovia, o que levou ao rompimento do cabo de fibra óptica. O escritório regional da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em São Paulo vai instaurar um processo administrativo para saber se houve negligência por parte das operadoras e se o problema poderia ter sido evitado. As empresas correm o risco de sofrer uma punição administrativa ou, num caso mais grave, ter de pagar uma multa. No início de julho os clientes do Speedy já haviam sofrido com a pane no serviço de transmissão de dados.Os usuários do Estado de São Paulo ficaram dois dias sem acesso à banda larga.