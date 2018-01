Serviço só é bom se for ‘útil’ De nada adianta colecionar contas em aplicativos da web 2.0 se tudo aquilo não tiver necessidade prática. É clara a visão de especialistas em comunicação sobre a evolução dos serviços de vídeo até chegar à variável ao vivo. Só vale usar se facilitar algum aspecto da vida. O publicitário e vice-presidente da agência Bullet, Mentor Muniz Neto, critica o que chama de "cultura disruptiva", quando usuários de internet deixam de fazer as tarefas do cotidiano para alimentar as novidades 2.0. "Acontece muito com o Twitter. O vídeo ao vivo tem grande potencial para tirar a pessoa do foco", afirma. Neto diz já ter usado o streaming no trabalho, para promover uma reunião entre 30 escritórios diferentes. Nesse caso, a Ustream.tv virou utilitário – a palavra-chave, segundo ele. "É mais uma ferramenta para materializar o que não é muito palpável, como o chat por texto." Para Neto, se a idéia for só alimentar o exibicionismo, o vídeo ao vivo fica muito limitado. Experimentos com streaming remontam à década de 1990, mas a mania de se mostrar na internet ficou popular só no ano passado com o norte-americano Justin Kan. Ele instalou uma webcam no boné e passou a transmitir seus passos ao vivo. A atitude chamou atenção da mídia e levou holofotes ao serviço recém-criado por Kan, a Justin.tv (www.justin.tv), hoje um dos mais populares sites de lifestreaming. A terminologia também foi criada pelo norte-americano e significa algo como "vida ao vivo" em português. Muitos internautas imitaram Justin Kan pelo mundo, inclusive brasileiros (leia ao lado), e o conceito se difundiu a ponto de ser usado com propósitos "sérios". O professor de comunicação da Faap Eric Eroi Messa diz ter acompanhado a Campus Party Brasil, em fevereiro, quase que inteira ao vivo pela internet. "Quando não podia estar nas palestras me conectava à webcam de alguém que estivesse lá", conta. Ele destaca a conversa que tinha com o dono da transmissão – interatividade mais eficiente do que a prometida pela TV digital. "Vídeos ao vivo se dão muito bem com eventos." Isso, sim, é utilidade.