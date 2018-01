Serviço transforma celular em aparelho de música A empresa Mercora divulgou nesta semana o lançamento do serviço de música para celular Mercora "M", que transforma os telefones Smartphones e Pocket PCs baseados no sistema operacional Windows Mobile 5.0, da Microsoft, em tocadores de música digital. Com a instalação do aplicativo móvel, o Mercora M oferece acesso de celular às bibliotecas de música digital dos seus PCs, para ouvir música a qualquer hora e em qualquer lugar nos seus celulares. Além disso, os usuários do M podem se conectar com até cinco bibliotecas de música de amigos e parentes e descobrir novos artistas e grupos de todo o mundo através do rádio social que oferece acesso a mais de 100 mil canais diferentes de música. "O único dispositivo que pode tirar imediatamente o mercado do iPod da Apple - por ser o mais comum - é o telefone celular. O Mercora M é a tecnologia mais agressiva do momento, pois transforma um celular 3G em um substituto do iPod", disse Rob Enderle, analista principal da consultoria Enderle Group. Entre os aparelhos compatíveis com o serviço estão o novo Motorola Q, o Samsung SGH-i320 e o Palm Treo 700wx. Até o dia 31 de outubro, uma amostra do Mercora M pode ser acessado gratuitamente por usuários de Windows Mobile 5.0 em todo o mundo. Após o período gratuito, o Mercora M será oferecido por um preço de lançamento de US$ 4,99/ao mês. Os pacotes de assinatura do M são: US$ 29,99 por seis meses, US$ 49,99 por um ano, e US$ 99,99 por uma assinatura de dois anos.