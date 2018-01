Serviço Xbox Live apela para games retrô A Microsoft vai apontar na nostalgia dos jogadores com os novos pacotes anunciados nesta semana para o serviço online Xbox Live Arcade. O serviço, que tem como atrativos partidas multijogador, download de demos de jogos e vídeos, trará uma série de jogos clássicos que custarão entre US$ 5 e US$ 15. O primeiro game anunciado é Frogger, mas a lista contará como Galaga, Street Fighter II e Pac-Man. A grande diferença, afirma a Microsoft, é que estes games terão melhorias em seus gráficos e as versões apresentadas também permitirão partidas com vários jogadores simultâneos. De fato, a empresa precisará compor bons atrativos, sendo que é possível baixar versões jogáveis destes games clássicos em portais especializados e mesmo em sites que divulgam as ROMs (o software dos games) destes jogos na Web.