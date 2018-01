Serviço Xbox Live registra 7 milhões de downloads durante a E3 De acordo com informações divulgadas pela Microsoft, o serviço Xbox Live registrou mais de sete milhões de downloads durante a realização da feira E3, totalizando mais de 600 terabytes de dados. O serviço, que é usado para conectar jogadores do console Xbox em partidas multiplayer, também serve como plataforma de distribuição de conteúdos. Por meio dele, usuários podem assistir vídeos, baixar extensões de jogos e até mesmo versões demo jogáveis. Contudo, o arquivo mais baixado no período foi o trailer do game Halo 3, jogo futurista de tiro em primeira pessoa para o Xbox 360, cujo lançamento está prometido para 2007. Só pelo Xbox Live, foram mais de 2 milhões de downloads do trailer. A Microsoft, contudo, não divulgou quantos downloads do trailer foram feitos a partir do site da Bungie, produtora do game, pela internet. Atualmente, o serviço Xbox Live é oferecido em 24 países.