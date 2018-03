Serviços da Sabesp deixam mais de 1 milhão sem água Serviços de manutenção da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deixam mais de 1 milhão de pessoas sem água hoje nas zonas sul e leste de São Paulo. A interrupção começou às 3h na adutora da Estação de Tratamento do Alto da Boa Vista e na Estação Elevatória de Socorro, zona sul. Cerca de 900 mil pessoas de vários bairros nas regiões do Jardim São Luiz e Jardim Ângela estão sendo afetadas. Os trabalhos seguirão até as 23h e a normalização completa do abastecimento na região ocorrerá a partir da madrugada de amanhã.