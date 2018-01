Serviços de IPTV movimentaram US$ 424 milhões em 2007

Os serviços de envio de vídeo digital pela infra-estrutura da internet, o chamado IPTV, movimentou US$ 423,9 milhões só no primeiro trimestre de 2007, segundo revelou estudo divulgado pela empresa de pesquisas Infonetics Research. Este mercado, no entanto, não envolve os serviços de vídeo que são disponibilizados em computadores ligados à Web, como o YouTube, por exemplo, mas só o de serviços de TV sob demanda que vão direto para a tela do usuário usando a malha da rede da internet. Ainda pequeno se comparado a todo o setor de TV paga no mundo, o mercado de IPTV movimentou US$ 1 bilhão em equipamentos e software no ano passado, mas com um crescimento de 153% em relação a 2005. O estudo também indica que a receita de serviços de IPTV ´pura´, ou seja, de programação que é entregue direto em um decodificador do usuário, cresceu 15% no primeiro trimestre de 2007 e atualmente atende a 7,3 milhões de assinantes em todo o mundo.