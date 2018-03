Serviços em SP terão horários diferenciados no feriado

A rede de ônibus metropolitanos funcionará com 40% da frota na sexta-feira. No sábado, irão às ruas 60% dos veículos. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão intervalos maiores entre trens nas seis linhas, tanto na sexta-feira como no domingo. No sábado, o esquema será normal.

Os hospitais e prontos-socorros municipais estarão em sistema de plantão. O Disque-Saúde funcionará em sistema de plantão e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não abrirão. Já as unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) atenderão normalmente. Escolas e creches municipais não funcionarão e nos Centros Educacionais Unificados (CEUs), haverá apenas atividades de lazer e recreação, inclusive no feriado de sexta-feira.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) não funcionará. Os serviços só serão retomados na segunda-feira. No caso dos cartórios, porém, não há um esquema único de funcionamento. A recomendação a quem precisa desse tipo de serviço é ligar para o estabelecimento antes de sair de casa e consultar o esquema de funcionamento.