Serviços em tecnologia movimentaram US$ 624 bilhões em 2005 A receita mundial de serviços de tecnologia da informação atingiu a marca de US$ 624 bilhões no ano passado, valor 6% superior ao registrado em 2004, que foi de US$ 589 bilhões, de acordo com um levantamento da empresa de pesquisas Gartner. "Tradicionalmente o mercado de terceirização de serviços de tecnologia tem assistido a crescimentos significativos em todos os mercados, mas no ano passado a taxa de crescimento para a área de serviços e software cresceu mais que a média do mercado, o que não acontecia desde 2000", disse Kathryn Hale, vice-presidente de pesquisas para a área de serviços do Gartner. A líder mundial em serviços foi a IBM, com 7,6% de participação de mercado global. A EDS foi a segunda colocada, com 3,2%. O segmento financeiro permanece como o maior mercado para os provedores de serviços de tecnologia. O setor apresentou um crescimento de 7% em 2005 sobre o ano anterior, com receitas de US$ 141,3 bilhões.