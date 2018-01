Serviços online recebem fotos e as entregam em casa Se você está do outro lado do mundo e quer enviar fotos impressas para a sua família e seus amigos em casa, a melhor alternativa são os serviços de revelação via web. Funciona de forma muito simples: você envia as fotos pela internet, faz o pagamento com cartão de débito ou crédito e, no período de três a cinco dias, as fotos são entregues no endereço que você escolher. É mais fácil e seguro escolher de cara as empresas grandes. Fuji Film (www.fujifilm.com.br) e Kodak (www.kodak.com.br) oferecem o serviço, com preços atraentes. Uma foto de tamanho 10x15 custa de R$ 0,65 (Fuji) a R$ 0,79 (Kodak). O preço não inclui o frete, que é cobrado se o cliente preferir receber as fotos em casa. As empresas recebem os pedidos e os redirecionam ao laboratório que você escolher. O laboratório revela as fotos e as envia pelo correio, ou as deixa à disposição para serem retiradas pela pessoa que você indicar. Como as fotos são processadas por minilabs credenciados pelos fabricantes, a qualidade é excelente. Diversas lojas de fotografia também oferecem a possibilidade de receber arquivos de fotos para impressão via internet. Apesar de ser mais caro, é uma boa opção para quem não tem tempo de ir até um minilab ou quiosque. COLABOROU FILIPE PACHECO