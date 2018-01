Servidor Itautec é o mais rápido do mundo Uma máquina da brasileira Itautec alcançou o valor mais alto em velocidade de processamento na categoria de servidores com um único processador. O ZX-400 da empresa alcançou 57552 transações por minuto usando um processador de núcleo duplo (dual core). As medidas seguiram a métrica-padrão TPC-C e, com o resultado, alcançou o topo na lista mundial de máquinas com um único processador, segundo o órgão internacional TPC (Transaction Processing Performance Council), que realiza auditorias em máquinas de alta performance para uso corporativo e acadêmico. O segundo colocado no ranking atingiu 42432 transações por minuto. O produto analisado possui processador Intel Dual-Core Xeon Processor de 3 GHz e 2MB de memória cache, com gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition e o sistema operacional Windows Server 2003 Enterprise Edition. O teste simulou 46 mil usuários simultâneos que executavam tarefas características de uma empresa do setor comercial. Dentre as atividades, estavam a entrada e status de pedidos, pagamentos e consultas de estoque. A avaliação A TPC é uma organização neutra, mantida pelos principais fornecedores mundiais de servidores e banco de dados, e tem como objetivo definir padrões de métricas para a indústria de computação. O teste da métrica-padrão TPC-C simula um ambiente computacional onde um conjunto de usuários executa transações em um banco de dados. Os resultados dos testes são validados por uma auditoria posterior que avalia todas as suas fases e os seus documentos. Os testes são realizados desde 2002 pelo Laboratório de Análise de Performance Centro de Informática/Itautec, mantido por meio de um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a empresa. O laboratório analisa o desempenho de servidores por meio da métrica-padrão TPC-C, e os testes que ele realiza são auditados por especialistas do órgão internacional. "A certificação TPC-C mostra a qualidade e a competitividade dos servidores da Itautec, uma marca nacional com a mesma capacidade dos equipamentos dos maiores fabricantes mundiais", afirma a gerente de produtos de software da Itautec, Isabel Lopes.