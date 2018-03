Servidoras grávidas não prestarão atendimento ao público As funcionárias públicas de órgãos da administração pública federal que estiverem grávidas deverão ser afastadas do atendimento público, segundo orientação determinada pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento na sexta-feira. A Orientação Normativa nº 3, que tem como objetivo prevenir a infecção de grávidas pelo vírus Influenza A(H1N1), a gripe suína, deverá ser publicada amanhã. O remanejamento deverá acontecer imediatamente, segundo o Ministério.