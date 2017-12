Servidores da Polícia Federal fazem protesto no Rio Cerca de 150 pessoas participaram, no sábado, 12, pela manhã, de um protesto de servidores da Polícia Federal na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. A categoria ameaça paralisar o trabalho nos aeroportos durante a Copa do Mundo caso não avancem, até o fim de maio, negociações antigas quanto à recomposição salarial, reestruturação da carreira, aumento do efetivo e reconhecimento de atribuições em lei.