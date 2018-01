Servidores da Saúde protestam e tentam falar com Cabral Cerca de 50 pessoas iniciaram na manhã desta quarta-feira, 02, protesto em frente ao Palácio Guanabara. São servidores da área de saúde, que querem uma audiência com o governador Sérgio Cabral para apresentar sua pauta de reivindicações. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social Julio Cesar Tavares abordou PMs que fazem um cordão de isolamento em torno do palácio e disse que eles não têm a intenção de provocar confusão.