Servidores dos laptops de US$ 100 serão feitos no Brasil O representante do Massachusetts Institute of Technology (MIT) no Brasil, Nicholas Negroponte, organização parceira do governo brasileiro na fabricação do laptop de US$ 100, também chamado de XO, que deve ser utilizado nas escolas públicas do Brasil, anunciou que os servidores dos computadores serão construídos em sua totalidade no País. Estas máquinas são necessárias para hospedar as aplicações de cunho educacional e pedagógico e que serão usadas no programa de inclusão digital a ser implementado no Brasil. Negroponte entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira, 24, na Base Aérea de Cumbica, o primeiro laptop de US$ 100. Segundo ele, a estimativa inicial é fabricar entre 25 a 50 mil servidores na fase inicial do programa UCA (Um computador por aluno). O processo de licitação para fabricação dos servidores deve começar a ser organizado pelo governo no início da próxima semana. Além do Brasil, devem participar dessa etapa inicial do programa a Argentina, Índia, Nigéria e Líbia. Avaliação Juntamente com Nicholas Negroponte estavam em Cumbica, representando os centros de tecnologia do Brasil que participaram do Grupo de Trabalho instituído pelo governo federal para validar o projeto, Roseli de Deus e Marcelo Zuffo, do LSItec - Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica (POLI), responsáveis pelos aspectos educacionais e pela validação da plataforma, respectivamente. Além deles, Rodrigo Lara Mesquita, jornalista e pesquisador afiliado do MIT-Media Lab. Nos primeiros dois meses, 50 laptops serão testados em escolas brasileiras. Já em 2007, de 5 a 10 mil laptops devem ser entregues para os países participantes do programa, que deve ser feito em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), sendo que mil serão entregues apenas no Brasil. "Este não é um projeto de informática, é um projeto educacional", explicou Negroponte, respondendo também aos críticos do projeto, que chamam atenção às limitações de processamento do portátil. "Também não é um projeto comercial, pois somos uma organização sem fins lucrativos. Esse projeto é feito hoje em países de três continentes (Ásia, América Latina e África) e nosso objetivo é diminuir a pobreza por meio da educação", acrescentou. Negroponte destacou que as crianças poderão levar os computadores para as suas casas, o que permitirá que seus pais também utilizem o laptop. "Nesse sentido é um projeto de inclusão digital muito importante para o Brasil, e que promove o desenvolvimento econômico", afirmou. Segundo o representante do MIT, uma das vantagens do laptop é que ele funciona inclusive sob a luz do sol e tem baixo consumo de energia, estimado por ele como algo entre 1/10 ou 1/20 do consumo de um laptop comum. "Quando alguém disser que este não é um computador de verdade, podemos dizer que não é mesmo. Ele é melhor que um computador de verdade", afirmou. Negroponte ressaltou que o encontro com o presidente Lula foi feito para agradecer o incentivo que o governo brasileiro deu ao projeto. Lula foi a primeira pessoa a receber o laptop e o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, deverá ser o próximo.