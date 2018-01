Servidores estão prontos para enfrentar picos, diz Receita Às vésperas do prazo final para a entrega das declarações do imposto de renda 2006 (referente aos rendimentos auferidos em 2005), a Receita Federal vai reforçar a infra-estrutura de servidores para dar conta de grandes volumes de transações. A Receita informou que novos servidores foram disponibilizados neste ano para dar conta do volume excessivo de transações. Como o brasileiro tem por hábito deixar para entregar sua declaração na última hora, não é raro acontecerem travamentos e até mesmo a queda do serviço online da Receita: é que o excesso de usuários simultâneos acaba sendo demais para os computadores do órgão. O prazo para enviar a declaração termina nesta sexta-feira (28) e, de acordo com a Receita Federal, ainda faltam serem entregues cerca de nove milhões de declarações. O contribuinte deve ficar atento sobre o horário em que vai enviar a declaração. É que o sistema da Receita pára diariamente para manutenção, entre 1h00 da madrugada e as 5h00 da manhã. Neste ano, o contribuinte que atrasar a entrega do IR receberá notificação de multa ao enviar a declaração. O valor mínimo da multa é R$ 165,74 e o máximo 20% do imposto devido. Até as 17 horas do último dia 20, a Receita Federal já havia recebido 11,2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (ano-base 2005). O número significa um aumento de 12% em comparação com igual período do ano passado. Em média, por hora, são entregues 61 mil documentos.