SESC convida desenvolvedores para mostra de games Com o festival "Game_Cultura: Passando de Fase" o SESC promove, em São Paulo, um evento para que desenvolvedores nacionais possam mostrar o resultado de seu trabalho e assim incentivar a produção nacional de jogos eletrônicos. Os gamers podem participar de duas maneiras: como desenvolvedor ou simplesmente jogador. No primeiro caso é necessário se inscrever com um ou mais jogos ou demos de jogos independentes, isto é, ainda não comercializados. Os trabalhos devem ser submetidos nos formatos CD-ROM ou DVD-ROM e devem ser compatíveis com sistema operacional Windows XP. Para a segunda alternativa, basta comparecer ao SESC Pompéia e participar jogando os games inscritos que estarão expostos. O público também votará no melhor game produzido. A eleição é simbólica, não havendo premiação para o vencedor. A mostra acontece entre os dias 29 de junho e 06 de agosto. A inscrição, que segue aberta até o dia 25 de junho, deve ser feita pelo correio. É necessário enviar CD ou DVD contendo o game ou demo, breve currículo dos realizadores e formulário de inscrição impresso, preenchido e assinado. O formulário pode ser visualizado no site oficial do evento. Serviço SESC Pompéia Rua Clélia, 93 São Paulo - SP Cep: 05042-000 Mais informações Telefone (11) 3871-7700 E-mail: game_cultura@pompeia.sescsp.org.br