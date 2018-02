Sete bueiros explodem em Copacabana Pelo menos sete bueiros explodiram por volta do meio-dia desta sexta-feira, 6, em Copacabana, na zona sul do Rio. Os bueiros, localizados na esquina entre as Ruas Barata Ribeiro e Xavier da Silveira, tiveram fogo e, em alguns deles, as tampas foram pelos ares. Uma acabou partida ao meio. Ninguém se feriu. De acordo com a assessoria da empresa de energia Light, três dos sete bueiros que tiveram problemas são de responsabilidade da companhia. A falhas no caso da Light teria sido um curto-circuito em cabo de baixa-tensão nas três caixas subterrâneas - o que provocou fumaça e deslocamento nas tampas. A energia não foi interrompida, segundo a Light.