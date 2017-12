Sete cidades de SP enfrentam racionamento de água Texto corrigido às 20h50 Diante da estiagem histórica no Sistema Cantareira e com temperaturas em alta, ao menos oito cidades do Estado de São Paulo já enfrentam crise no abastecimento de água. A disputa pelos recursos hídricos é crescente, especialmente na região de Campinas, o que levou o governo do Estado a criar um comitê anticrise em parceria com o governo federal.